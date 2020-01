Green Leader – Le aziende e il pianeta: Giovanni Minoli su ambiente e sostenibilità per National Geographic

Il riscaldamento globale è una delle principali minacce per il nostro Pianeta e molte aziende stanno concentrando la loro attenzione su soluzioni e processi produttivi che possano contrastare i cambiamenti climatici.

Impiego di risorse rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2, Giovanni Minoli torna su National Geographic per parlare di sostenibilità, economia circolare e innovazione con alcune delle più importanti aziende italiane. Minoli incontra i manager di grandi realtà industriali per raccontare in un faccia a faccia come l’impegno per un futuro sostenibile è diventato parte integrante del processo produttivo nelle loro aziende.

Ospiti della seconda stagione di Green Leader – Le aziende e il pianeta in onda su National Geographic (Sky, 403) dal 27 gennaio, il lunedì alle 20:40, sono: Giuseppe Lavazza, vice presidente di Lavazza; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e FICO Eataly World; Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet; Edoardo Garrone, presidente del Gruppo ERG; Massimo Monti, Amministratore Delegato di Alce Nero; Giulio Bonazzi, Presidente a AD di Aquafil; Davide Bollati, Presidente di Davines; Giovanni Maria De Lisi, Chief Executive Officer di Greenrail, Ercole Botto Poala, CEO di Lanificio Reda; Giovanni Teodorani Fabbri, general manager di Fater SMART.