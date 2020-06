Che cos’é e di cosa parla Tivoo?

Annunci

Da quando un paio di anni fa decidemmo di aprire questo sito e di chiamarlo, dopo tanti tentativi e tante idee, tivoo, in tanti ci chiedevano spessissimo il significato del nome.

Effettivamente a primo impatto, tivoo richiama tivuu o tv o insomma televisione, inoltre ricorda moltissimo il Tivo americano, il famoso media center che da decenni negli Stati Uniti svolge tutte le funzioni che noi in Italia oggi siamo abituati con Sky Q per intenderci.

Quindi un pò tutto e tutti ci portavano a pensare che tivoo portasse all’argomento tv, abbondantemente affrontato nel nostro storico sito teleblog.it, dove si scrive e si parla di televisione tra programmi, personaggi, gossip, serie tv, piattaforme streaming e soap opera.

Questo tivoo.it però nel tempo é stato tante cose, spesso a casaccio fino a diventare sempre di più tendente al lifestyle quindi con notizie e curiosità sulla moda, il benessere, i giochi, la tv dal punto di vista factual e lifestyle appunto, i libri, la cucina e quant’altro.

Man mano si sono aggiunti altri argomenti come il cinema anche quello proposto in televisione, la musica anche quella proposta in televisione, perfino una parentesi dedicata alle tariffe telefoniche che oggi trattiamo in questo nostro altro blog.

Una parentesi anche dedicata ai videogiochi con news, aggiornamenti, curiosità e recensioni: anche in questo caso si é deciso, saggiamente, di trasportare questo argomento su altro sito più specifico.

La televisione però é sempre più sconfinata, i canali sono triplicati cosi come aumentano sempre più le piattaforme streaming: gli argomenti su cui molti programmi televisivi si basano sono sempre più disparati.

Quindi si parte dal macro argomento come il lifestyle con programmi factual del tipo La prova del cuoco su Rai Uno, Detto Fatto su Rai due, Bake off su Real time, i libri e i viaggi su laF canale visibile su Sky.

A questo punto teleblog.it non bastava più o meglio le notizie sono tante e non mancano di certo e poiché la moda, il benessere e la cucina erano diventati argomenti troppo poco trattati e approfonditi perché non dedicare tutto uno spazio, un sito, un blog quindi alla tv forse un pò più di nicchia?

Le serie tv tratte dai romanzi, i programmi di viaggi e di cucina, programmi in cui si parla libri, di arte, letteratura, musica in tv, cinema in tv restringendo quindi il campo da un lato ma focalizzandolo su una televisione forse meno popolare ma comunque molto seguita, magari meno dal punto di vista dell’auditel ma che sempre più trova spazio su molti canali.

La potremmo tranquillamente definire “l’altra faccia della tv!”

La tv é anche cultura

Chi l’ha detto che in tv non si fa cultura? Forse negli anni scorsi era cosi ma oggi questo non é più un discorso ammissibile, semplicemente perché non é vero.

Forse i canali in chiaro tradizionali, spesso per colpa dell’auditel, continuano un pò a snobbare la cultura intesa anche come intrattenimento perché negli ultimi tempi, esempi di come si possa intrattenere il pubblico piacevolmente facendo cultura ve ne sono diversi, per fortuna.

Esempi come Superquark, Ulisse – il piacere della scoperta, Città segrete di Corrado Augias su Rai tre, il palinsesto ricchissimo di eventi e appuntamenti di canali come Sky Arte oppure laF la tv di Feltrinelli, sono la prova tangibile di come si possa avere una programmazione generalista, quindi per tutti i gusti e fasce di età parlando di libri, di viaggi, di arte, letteratura, musica.

Anche gli amanti delle serie tv e dei libri trovano sempre più il loro terreno fertile in una programmazione ad hoc di laF con serie tv di una certa qualità del calibro di Poldark, La guerra dei mondi, Victoria e alcune serie di genere crime tratte da racconti e romanzi.

In chiaro ci sono canali bellissimi come Rai tre, diventato ormai un canale a tutto tondo che oltre l’attualità, l’approfondimento propone una riccca e variegata programmazione dedicata alla cultura in tutte le sue forme e sfaccettature senza essere monocorde e noiosa: spazio quindi ai documentari, alla Grande Storia in prima serata, le docu-fiction che raccontano storie di persone comuni, con i loro sogni, le loro delusioni e ambizioni. Un canale del racconto della vita quotidiana.

Qui su tivoo cercheremo di informarvi al meglio su questo tipo di tv.







Il lifestyle in tv

Anche il lifestyle rappresenta in televisione una grossa fetta della programmazione. Il lifestyle comprende diversi argomenti come libri, cinema, viaggi, cucina, il fai da te e sono diversi i canali e programmi che propongono argomenti del genere.

Basti pensare a La prova del cuoco, Detto fatto oppure un canale ormai seguitissimo e irrinunciabile per molti come Real Time che ha fatto del lifestyle e del factual il proprio portabandiera.

Anche documentari soprattutto quelli sui viaggi rientrano a pieno titolo in questa categoria di televisione e intrattenimento.

Cinema e musica in tv

La musica in tv non é più protagonista come lo era anni fa ma rimane comunque molto presente e proposta in modalità spesso differenti.

La Rai continua a celebrare la musica soprattutto con il grande carrozzone del Festival di Sanremo, oppure serate evento dedicate ai grandi cantautori della musica italiana e pochissimi altri eventi simili.

Per il resto appuntamenti musicali vengono proposti senza alcun criterio da Mediaset solo quando si tratta di tappare buchi di palinsesto o repliche nella stagione estiva.

La musica é molto più protagonista in digitale, sul satellite per essere precisi, con canali del calibro di Sky Arte che dedica grandi appuntamenti alla musica live di grandi artisti italiani e internazionali ma anche pregiate monografie e rubriche sulla musica, il vinile.

Senza dimenticare un canale di tutto rispetto completamente dedicato alla cultura in tutte le sue declinazione che é Rai 5. Dove la programmazione propone cinema d’autore, documentari d’autore, eventi musicali live, monografie, danza e viaggi.

Il cinema è molto presente nella programmazione televisiva invece, sia sui canali in chiaro che dedicano ampio spazio al cinema italiano oppure su Rai tre con un’offerta di cinema più di nicchia e di qualità.

Sul satellite Sky ha invece il monopolio assoluto sulle prime tv ed esclusive cinematografiche con i canali Sky Cinema, inoltre ampio spazio al cinema sulle piattaforme streaming come Netflix, Prime Video di Amazon e Timvision, per citare quelle attualmente più famose e chiacchierate, nel bene o nel male.

Su tivoo.it troveranno spazio anche questo tipo di argomenti nella maniera migliore possibile.

Tivoo racconterà, per quanto possibile, una televisione a volte un pò snobbata dal grande pubblico, quello ancora troppo affezionato e legato al trash, ai reality show oppure alle fiction e le serie tv americane.

L’altra faccia della tv é qui su tivoo.it!