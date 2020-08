Cortesie per gli ospiti, i nuovi episodi su Real Time

Annunci

Tra conferme e novità, tornano i paladini del bon ton della tv con una nuova edizione. Torna “Cortesie per gli ospiti”, dal 31 agosto dal lunedì al venerdì alle 20:20 su REAL TIME (Canale 31).

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

A giudicare l’ospitalità e le buone maniere delle coppie in gara sarà sempre il consolidato trio formato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design).

I tre esperti sono pronti a giudicare, secondo le categorie di cibo, allestimento della tavola e design della casa, le coppieche si sfideranno in ogni puntata.

Anche questa nuova edizione del programma cult, tra i più amati del canale, segue i 3 giudici alla scoperta dell’ospitalità nostrana e della varietà delle “case degli italiani” nelle località d’Italia più belle e suggestive, tra cui Roma, Brescia, Montefiascone e Nepi (Viterbo), Napoli, Salerno, e le campagne, i colli e i litorali laziali di Fiano Romano, Campagnano, Albano e Fregene.

Parte di questa stagione è stata girata in terrazze e giardini, per raccontare la convivialità che riprende dopo il lockdown e per garantire le distanze di sicurezza nel rispetto delle disposizioni sanitarie.

Inoltre, le coppie in gara potranno decidere di mettersi alla prova con amici e famigliari, dando vita a sfide agguerrite a colpi di buone maniere e ospitalità tra conoscenti e parenti.

“Cortesie per gli ospiti” (20 episodi da 60’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le prime dieci puntate della serie sono disponibili in anteprima su Dplay Plus e, successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play). L’hashtag ufficiale è #CortesiePerGliOspiti.