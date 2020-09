Fatti per il Successo punta su moda e cinema: Alex Chiarulli è il nuovo volto

Annunci

Fatti per il Successo punta su moda e cinema. La pandemia da Covid-19 ha imposto a tutti un cambio di passo necessario e utile per essere sempre flessibili e attenti ai cambiamenti del mondo dello show business nazionale e internazionale.

Alex Chiarulli – Foto: Checco De Tullio

La nuova mission di Fatti per il Successo

Miky Falcicchio – Foto: Instagram

Per questi motivi l’agenzia del produttore ed event manager Miky Falcicchio ha rivoluzionato la propria mission per indirizzarsi soprattutto a produzioni di mediometraggi e serie tv distribuite su piattaforme Vod (video on demand) e importanti show legati alla bellezza e al fashion internazionale.

Alex Chiarulli, il nuovo volto di Fatti per il Successo

“Dopo aver gestito concorsi di bellezza nazionali e internazionali, produzioni legate al Kids Fashion e ideato #topkidsmodelitaly (a breve la seconda edizione) – ha scritto il modello e manager pugliese Miky Falcicchio – quest’anno sto per ripartire con un nuovo e rivoluzionario format che coinvolgeranno due, sicuramente tra i più importanti, storici concorsi di bellezza Italiani. Alex, da poco nella mia scuderia, studente, quadrilingue e modello Pugliese, farà parte del nuovo progetto”.

Alex Chiarulli ha 18 anni, è pugliese, è alto 1,85 m., fisico perfetto, sguardo dolce e sensuale. Studierà Scienze Giuridiche e in seguito frequenterà la scuola notarile. Parla correttamente inglese (livello B2/C1), spagnolo (livello B2) e francese (livello C2).

Ha frequentato per diverso tempo in un liceo francese oltre ad aver trascorso buona parte delle sue estati a casa del suo migliore amico (francese). A breve conseguirà il BAC, equivalente del diploma italiano in lingua francese.

Alex è dunque tra i nuovi volti dell’agenzia pugliese, che da quest’anno collaborerà con il regista romano Gabriel Cash (premiato alla biennale Venezia 2020 con il Premio Starlight International Cinema Award per il film “Io ho denunciato“) per la realizzazione di due serie Tv. Raguel è il primo di una serie di progetti e fiction legate al mondo cinematografico e a quello dello streaming che vede Miky Falcicchio (art director e fondatore di Fatti per il Successo) e Gabriel Cash (regista e fondatore della Woodpecker Productions) già a lavoro per completare il cast principale del film con due nomi in pole position, sui quali costruire il futuro di un sodalizio importante.

Cinema e moda sono e saranno i due cavalli di battaglia di Fatti per il Successo!