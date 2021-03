Life is Strange: True Colors, ecco la nuova stagione della serie antologica di Square Enix

Annunci

Life is Strange: True Colors è la nuova stagione dell’acclamata serie Square Enix

Square Enix ha presentato ufficialmente Life is Strange: True Colors, la nuova stagione dell’acclamata serie antologica, che questa volta porterà la firma di Deck Nine Games, già autori di Life is Strange: Before the Storm, in collaborazione con Square Enix External Studios.

Per la prima volta nella storia della serie non ci sarà da attendere per i prossimi episodi. Infatti sarà possibile giocare a Life is Strange: True Colors tutto d’un fiato.

Interpretata dall’attrice in erba Erika Mori grazie alla tecnologia di cattura dei movimenti integrale, questa volta sarà Alex Chen a portarci in giro per Haven Springs. Alex nasconde da anni la sua maledizione: ovvero l’abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex deve imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e gli oscuri segreti di una piccola cittadina. Il futuro di Alex Chen è nelle tue mani, infatti sarai tu a controllare il suo potere e le sue azioni.

La colonna sonora esclusiva che accompagnerà i giocatori durante le loro avventure a Haven Springs include nuovi brani di mxmtoon e Novo Amor e canzoni con licenza di artisti come Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin e altri.

Jeff Litchford, Vice President di Deck Nine Games, ha dichiarato: “È stato un vero onore tornare nel mondo vivace, emotivo e d’impatto di Life is Strange. Siamo lieti di condividere questa nuova storia con tutti: una storia che parla d’empatia, di rapporti umani e della difficoltà di trovare un luogo da chiamare casa. Grazie a tutti i passi avanti che abbiamo fatto da Life is Strange: Before the Storm riguardo a tecniche narrative, alle tecnologie di sviluppo e al doppiaggio, sarà possibile immergersi più che mai nel coinvolgente mondo di Life is Strange: True Colors.”

Durante l’evento è stato anche annunciato Life is Strange Remastered Collection. Questa raccolta includerà le edizioni rimasterizzate diLife is Strange e Life is Strange: Before the Storm con grafica e animazioni migliorate. La raccolta sarà inclusa prossimamente nella Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors e verrà anche venduta separatamente.