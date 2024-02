Microsoft annuncia quattro giochi multipiattaforma e conferma una Xbox next gen

Microsoft si apre ufficialmente al publishing multipiattaforma

Durante il suo Business Event, Microsoft ha confermato l’inizio di un nuovo approccio verso la pubblicazione dei giochi multipiattaforma, annunciando l’arrivo di ben quattro giochi sulle piattaforme rivali (immaginiamo PS5 e Switch).

Pur non svelando i titoli, è stato sottolineato che due di essi saranno live-service e gli altri sono considerati “minori”. Non si tratta di IP storiche, ma di produzioni nuove che, a detta della società sono proprietà intellettuali ancora giovani e che possono massimizzare la loro crescita grazie alla svolta multipiattaforma.

Starfield e Indiana Jones resteranno in esclusiva su Xbox e PC, tuttavia ai microfoni di The Verge Phil Spencer ha comunque lasciato intendere che nel futuro potrebbero essere presi in esame anche altri giochi.

Non penso che come industria dovremmo mai escludere che un gioco vada su qualsiasi altra piattaforma. Siamo concentrati su questi quattro giochi e impariamo dall’esperienza. Ma non voglio creare una falsa aspettativa su quelle altre piattaforme che questi siano in qualche modo i primi quattro a superare la diga e poi la diga si aprirà e che tutto il resto arriverà, non è questo il piano oggi. Inoltre, non voglio fuorviare i clienti su quelle altre piattaforme. Stiamo lanciando questi quattro giochi e ne siamo entusiasti. Siamo entusiasti dell’annuncio e di tutto il resto, ma vedremo cosa succederà alla nostra attività.

Nel frattempo è stato annunciato che il 28 marzo segnerà l’inizio dell’arrivo dei giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass. A inaugurarne l’ingresso sarà proprio Diablo IV in quella data, che arriverà su PC Game Pass e Xbox Game Pass.

Phil Spencer e Sarah Bond hanno confermato che Microsoft sta già lavorando alla roadmap per la piattaforma next gen e nel 2024 arriveranno anche “altri hardware”