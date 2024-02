Persona 3 Reload è il gioco perfetto per Steam Deck

Come gira Persona 3 Reload su Steam Deck?

Persona 3 Reload, remake dell’originale Persona 3, è già disponibile da qualche settimana su PC e console.

In redazione stiamo lavorando alla recensione del gioco, che arriverà nei prossimi giorni, ma nello speciale di oggi vogliamo concentrarci su una specifica versione, ovvero quella per Steam Deck.

Per dare un maggior contesto, che sarà poi sviscerato nella nostra recensione, Persona 3 Reload è un remake completo di Persona 3, uscito nel 2006 per PS2: ne preserva la storia dell’originale, ma apporta sensibili miglioramenti alla quality of life, con una nuova veste grafica moderna, nuove aggiunte al gameplay e tutto lo stile visivo tipico delle ultime produzioni del franchise, che tanto aggiunge alla personalità artistica di questa serie. Ma Persona 3 Reload è anche un titolo che si porta dietro una serie di limitazioni, su tutti la natura ripetitiva delle attività, trasposta in maniera pressoché immutata dalla versione originale per PlayStation 2, dunque abbiamo un dungeon principale come il Taraturus che si presenta come una classica torre dove il level design è estremamente semplificato, quasi quint’essenziale. La scalata dunque è ripetitiva e la ciclicità del gameplay si fa sentire molto velocemente, con il giocatore immerso in dinamiche molto passive. In Persona 3 poi l’elemento dating sim è molto più preponderante rispetto alla componente “ludica”, con una struttura molto più a compartimenti stagni. A differenza di Persona 5 dove tutto è in perfetta simbiosi e la strategia nella gestione delle giornate è veramente essenziale se si vuole bilanciare tutto.

Data la natura del gioco e una complessità nettamente minore del game design rispetto a Persona 5 e la sua revisione Persona 5 Royal, eravamo particolarmente curiosi di testare l’avventura di Atlus in un contesto portatile come quello di Steam Deck, soprattutto in assenza di una versione per Nintendo Switch.

Nel momento in cui scriviamo infatti il PC portatile di Valve, così come ROG Ally e soci, sono le uniche piattaforme che permettono effettivamente di godersi questo remake in portabilità e senza neanche ricorrere ad alcun compromesso.

Il day one di Persona 3 Reload su Steam Deck non è stato esattamente dei migliori, poiché il gioco presentava grossi problemi di stabilità, prevalentemente legati all’implementazione del Ray Tracing, che come sappiamo non è proprio ben digerito da Steam Deck. A questo si aggiunge l’ormai ricorrente problema della scarsa ottimizzazione che hanno gli studi giapponesi nell’ottimizzazione del software PC, come testimoniano anche le impostazioni grafiche ridotte praticamente all’osso nelle opzioni di Persona 3 Reload.

Nei giorni successivi al lancio Valve ha diffuso una patch correttiva ai problemi di stabilità in Proton Hotfix, attivabile nel menù a tendina nella voce “Compatibilità” del gioco su Steam Deck.

Un gioco perfetto per Steam Deck

La natura dating simulator e un level design del Tartarus lineare e semplificato rispetto ai Palace di Persona 5, rendono effettivamente Persona 3 Reload il JRPG perfetto per una fruizione “mordi e fuggi” o ancora, ideale per quelle classiche pause pranzo da lavoro. Le sue maggiori semplificazioni trovano proprio la dimensione perfetta in un contesto portatile e il motivo per il quale sentivamo l’esigenza di scrivere questo speciale, è anche alla luce delle performance post-fix di Valve.

Persona 3 Reload può girare al massimo delle performance anche su Steam Deck, che giova della risoluzione massima a 800p del display per garantire una maggior fluidità.

Fatta eccezione per i riflessi che vi consigliamo di disattivare nelle opzioni del gioco, Persona 3 Reload offre delle performance che viaggiano quasi sempre tra i 50 e i 60 fotogrammi al secondo, salvo alcune piccolissime incertezze nella Velvet Room, che possono essere aggirate in toto impostando il refresh rate del display di Steam Deck a 40 fps.

Seppur avaro di impostazioni grafiche, Persona 3 Reload funziona egregiamente su Steam Deck e con i giusti settaggi sui SteamOS, è possibile portare la durata della batteria verso le 4 ore di autonomia, a riconferma di quanto l’esperienza del gioco sembri quasi cucita su misura per il PC di Valve.

Per massimizzare l’autonomia, il consiglio è quello di bloccare il refresh rate a 30 FPS. con impostazioni grafiche elevate e un limite TDP impostato su 7. Così facendo sarà possibile raggiunge quasi 4 ore sul modello LCD di Deck, meglio ancora se si abbassa il dettaglio grafico.

I 30 fps sono tutto sommato un compromesso sensato in un gioco che non deve dipendere dalla fluidità, tuttavia la leggerezza del gioco permette un grosso margine di personalizzazione su Steam Deck.

Se si cerca quindi l’esperienza più fluida, l’opzione ideale è impostare un dettaglio alto, spostando il TDP a 9 e impostando un refresh rate dello schermo a 40 fps. Così si avrà un consumo della batteria poco sopra le tre ore nel modello LCD.

Commento finale

Persona 3 Reload è uno di quelle esperienze JRPG che, grazie alla struttura ludica ben si sposano con una fruizione portatile, tuttavia spesso ci si ritrova a dover fare i conti con i soliti compromessi del caso, ma per fortuna questa non è una di quelle situazioni. Steam Deck è forse al momento la piattaforma che meglio si sposa con il prodotto di Atlus, al punto da mitigare molti dei limiti strutturali che questo remake si porta dietro dall’opera originale.

Strumento di compatibilità: Proton Hotfix

I settaggi grafici interni al gioco

Scala di rendering: 100%

Qualità dell’ombra: alta

Limite framerate: 60

Riflessi: No

I settaggi interni a SteamOS da modificare