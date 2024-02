Elden Ring: Shadow of the Erdtree arriva a giugno, trailer e dettagli per il DLC

Presentato finalmente il gigantesco DLC di Elden Ring

Dopo una spasmodica attesa, Bandai ha presentato ufficialmente il il DLC di Elden Ring, intitolato “Shadow of the Erdtree”.

Ecco il comunicato stampa con tutti i dettagli:

Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. offrono il primo sguardo a ELDEN RING Shadow of the Erdtree, l’espansione del pluri-premiato Action RPG, che sarà disponibile il 21 giugno.

Le terre delle ombre. Un luogo offuscato dall’Albero Madre. Qui per prima giunse la divina Marika. Una landa distrutta da una battaglia dimenticata. Arsa dalle fiamme di Messmer. Fu alla volta di questa regione che partì Miquella. Spogliandosi del suo corpo, della sua forza, del suo retaggio. Di ogni tratto aureo. E ora Miquella attende il ritorno del suo Lord promesso.

La prima occhiata all’espansione arriva due anni dopo che ELDEN RING – il mondo creato dal Director di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, e da George R. R. Martin, autore del capolavoro fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” – è stato lanciato con grandissimo successo di critica e la vittoria di numerosi premi, tra cui Game of the Year ai The Game Awards 2022, il Golden Joystick Award 2022, i 26th D.I.C.E. Awards e i 2023 Game Developers Choice Awards.

In ELDEN RING Shadow of the Erdtree i giocatori si muoveranno nelle Terre delle Ombre per esplorare una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per sfidare, con nuove armi e armature, nuovi minacciosi boss. Segui le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia di ELDEN RING.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. I pre-order sono aperti per tutte le piattaforme, inclusi bundle speciali che contengono il gioco base, richiesto per poter giocare l’espansione.