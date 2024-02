Shin Megami Tensei V: Vengeance annunciato per console e PC

ATLUS ha annunciato Shin Megami Tensei V: Vengeance per PlayStation 5 , Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam, Microsoft Store). Verrà lanciato il 21 giugno in tutto il mondo. I preordini apriranno il 27 febbraio.

Shin Megami Tensei V: Vengeance è una versione migliorata di Shin Megami Tensei V , lanciato originariamente per Switch nel novembre 2021.

Ecco una panoramica del gioco, tramite ATLUS:

L’ultimo titolo della serie, Shin Megami Tensei V: Vengeance, consente ai giocatori di godersi la storia di Shin Megami Tensei V nella sua interezza, con un nuovo percorso narrativo, non raccontato nell’originale. Massicciamente ampliato con nuove aree, demoni e musica, Shin Megami Tensei V: Vengeance offre un gameplay più accessibile, un sistema di battaglia migliorato, nuove esperienze con i demoni e una maggiore esplorazione del campo.

I preordini per la famiglia di console Nintendo Switch (solo fisica), PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series X|S , Xbox One e PC inizieranno il 27 febbraio 2024. Dettagli sui preordini digitali per Nintendo Switch sarà annunciato in un secondo momento.

Quando una macabra scena di omicidio nella moderna Tokyo blocca il cammino del protagonista verso casa, una deviazione non pianificata lo lascia sepolto e privo di sensi. Si ritrova in una terra desolata devastata dall’apocalisse ora chiamata Da’at. Prima che demoni assetati di sangue possano reclamare la sua vita, emerge un salvatore e i due si uniscono per diventare un essere potente, né umano né demone: un Nahobino.

Shin Megami Tensei V: Vengeance offre un gioco di ruolo a tutti gli effetti che può essere apprezzato dai fan esistenti e da quelli nuovi. All’inizio del gioco, i giocatori sceglieranno tra due percorsi: la storia raccontata in Shin Megami Tensei V , il Canone della Creazione, o il nuovissimo Canone della Vendetta. Questa nuova drammatica storia di vendetta introduce nuovi personaggi, un’enigmatica coorte di demoni chiamata Qadištu, un nuovo dungeon e una mappa da esplorare. Inoltre, il sistema di battaglia originale Shin Megami Tensei V , la fusione dei demoni e l’esplorazione del campo sono stati evoluti e ampliati in questo ultimo capitolo della serie.