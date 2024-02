PlayStation VR 2: Sony annuncia la compatibilità con il PC!

Sony ha deciso di abilitare la compatibilità al PC per il suo PlayStation VR 2

Alla fine anche Sony sta iniziando a capire che per una crescita sana in questa industria, l’unica soluzione è quella di aprirsi al multipiattaforma e questo non vale solo per i videogiochi, ma paradossalmente anche per l’hardware.

Con un post pubblicato in questi minuti sul PlayStation Blog, Sony ha infatti annunciato di essere al lavoro per rendere compatibile il visore PlayStation VR 2 con i sistemi PC, con l’obiettivo dichiarato di incrementare la libreria dei titoli a disposizione dei giocatori, che non saranno dunque più vincolati all’acquisto di una PlayStation 5 per sfruttarne il software (fatta eccezione per le esclusive ovviamente).

Siamo lieti di condividere che stiamo attualmente testando la possibilità per i giocatori PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC per offrire una varietà di giochi ancora maggiore oltre ai titoli PS VR2 disponibili tramite PS5″, afferma oggi Sony in un post sul blog . “Speriamo di rendere disponibile questo supporto nel 2024, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.”

Al momento ovviamente mancano ulteriori delucidazioni, in particolare in merito al come Sony intende abilitare il supporto della periferica, ma molto probabilmente non sarà molto diverso dal collegamento via cavo già presente sui Meta Quest.