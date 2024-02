Pokemon Legends: Z-A annunciato per Switch

Pokemon Legends: Z-A è stato annunciato per Nintendo Switch

The Pokemon Company e lo sviluppatore Game Freak hanno annunciato ufficialmente Pokemon Legends: Z-A per Switch. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 per la console ibrida di Nintendo.

La descrizione del teaser trailer recita: “Una nuova avventura attende all’interno di Luminopoli, dove è in corso un piano di riqualificazione urbana per trasformare la città in un luogo che appartiene sia alle persone che ai Pokemon”.

Come suggerisce il teaser, questo nuovo Pokémon Legends sarà ambientato nella regione di Kalos, prima della nascita della grande Luminopoli vista in Pokémon X e Y e con tutta probabilità si addentrerà maggiormente anche nella mitologia della regione, svelando le origini di Zygarde, come suggerisce la Z nel titolo.

Alla fine del trailer viene inoltre anticipato il ritorno delle Megaevoluzioni.