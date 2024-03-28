AĞ GÜVENLİĞİ

SMS kimlik doğrulaması, parolalara olan bağımlılığı en aza indirmeye yardımcı olur. Kötü niyetli kişilerin oturum açma bilgilerini çalmasını ve hesapları hack’lemesini zorlaştırır. • Hactivist’ler özellikle son yıllarda en çok karşılaşılan siber tehditler arasında yer alır. Sahip oldukları düşünceyi daha geniş kitlelere yaymak amacıyla sistemleri ele geçirerek mesajlarını verebilirler. • İndirdiğiniz dosyalarda yer alan kötü niyetli yazılımların cihazınıza yüklenmesi sonrasında cihazınıza kolaylıkla sızılabilir. Virüs, solucan, trojan gibi yazılımlarla tüm hesap bilgileriniz ele geçirilebilir ya da ortam kaydı alınabilir. Siber şantaj, özellikle son yıllarda artmış olup cinsiyet ayrımı yapılmadan kişilerin yanı sıra kurumlara karşı da gerçekleştirilebilir. Şantaj, gerçek yaşamda olduğu gibi dijital ağlarda da korkutucu olabilir. ” öğrenmeniz kendinizi nasıl korumanız gerektiği konusunda yol gösterici olabilir. Siber saldırılar, her geçen gün yaygınlaşan suç türleri arasında yer alır. Çeşitli teknolojik aletleri hedef alarak sürdürülen çalışma kişilerin maddi ve manevi zararlara uğramasına neden olabilir. ” öğrenmek ve kişisel önlemlerinizi almak yaşayacağınız sorunların önüne geçmenizi sağlayabilir.

Bu nedenle kullanıcıların yazılımlarını sürekli güncel tutarak, virüs imza veri tabanlarının her zaman en son sürüme güncellenmesini sağlaması gerekir. Düzenli güncelleme cihazların virüs algılama yeteneklerini ve verimliliğini etkili bir şekilde iyileştirebilir. Tipik spam türlerinden biri olan kimlik avı e-postaları, siber suçluların birkaç kişiyi “çekmeyi” umarak birçok kişiye gönderdiği bir tür istenmeyen e-postadır. Kimlik avı e-postaları, kurbanları, web sitesi oturumları veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgileri vermeleri için kandırır. Phishing, en basit siber saldırı türüdür ve aynı zamanda en tehlikeli olanıdır. Sahte e-postalar, meşru bir göndericiden gelen bir e-postayı taklit eder veya sahtekarlık yapar. Yaygın e-posta sahteciliği spam mesajları, ödenmemiş bir faturanın ödenmesi talebi, şifrenizi sıfırlamak veya hesabınızı doğrulamak için bir istek ya da yapmadığınız satın alma işlemlerinin doğrulanması olabilir. Teknik destek dolandırıcılığında, spam mesajı teknik bir sorununuz olduğunu ve telefon numarasını arayarak veya mesajdaki bir bağlantıya tıklayarak teknik desteğe başvurmanız gerektiğini belirtir. E-posta sahtekarlığı gibi bu tür istenmeyen e-postalar genellikle Microsoft gibi büyük bir teknoloji şirketinden veya bilinen bir siber güvenlik şirketinden geldiğini söyler. Sahipliğe dayalı bir faktör olarak SMS kimlik doğrulaması, sahip oldukları bir şeye (yani bir cep telefonuna) dayalı olarak bir kullanıcının kimliğini doğrular. Teoride, kötü niyetli kişilerin bir hesaba yetkisiz erişim elde etmek için bir kullanıcının şifresini ve telefonunu çalması gerekir.

Örneğin, 3D yazıcılar geliştirmeye adanmış bir hackerspace’de, baskı, elektronik, bilgisayar programlama ve 3D geliştirme uzmanlarını bulunabilir. Çoğu durumda, hackerspace ve makerspace terimleri birbirinin yerine kullanılır. Makerspace, bir okul, kütüphane veya ayrı kamu veya özel tesis içindeki ortak çalışma alanıdır. Makerspace ve hackerspace arasındaki temel fark, makerspace’in genellikle bir organizasyon içindeki bir varlık olduğu halde, hackerspace’in kendi içinde bir organizasyon olmasıdır. Ek olarak, makerspace’ler tipik olarak somut nesneler yaratmaya odaklanır.

Bilgisayar virüsleri, internet indirmeleri, e-posta ekleri, flash sürücüler gibi virüslü çıkarılabilir diskler, sosyal ağlardaki kötü amaçlı bağlantılar ve daha fazlası üzerinden yayılabilir. Örneğin önyükleme virüsü, sistem belleğine doğrudan bulaşmak için bilgisayarın önyükleme sektörüne gizlice girer. Bu tür virüsler genellikle USB sürücüler ve CD’ler gibi donanımlar aracılığıyla yayılır. Truva atları gibi virüsler çoğunlukla internet üzerinden yayılan programlardır. Program, kendini yararlı bir program olarak tanıtır, ancak orijinal işlevi kullanıcı tarafından bilinmez. Bu virüsler sıklıkla bilgisayarın güvenliğini devre dışı bırakmak için kullanılır. Saldırganların kötü amaçlı Mobile Malware kodlarını dağıtmak için kullandıkları en yaygın yöntemlerden biri, mobil kimlik avıdır. Kimlik avı, kullanıcıları hesap veya kişisel bilgilerini vermesi için kandırma uygulamasıdır. Kimlik avı geleneksel olarak e-posta yoluyla kimlik bilgileri edinmeye odaklanırken SMS mesajları (sms phishing) ve mesajlaşma uygulamaları yoluyla kimlik avı da yaygındır.

Cihazınıza yüklenebilecek zararlı yazılımlar kimlik hırsızlığını oldukça kolaylaştırır. • Kimlik hırsızları güvenilir kurumların sitelerini taklit edebilirler. Böylece kullanıcılar siteye giriş yaparak bilgilerini paylaştıklarında otomatik olarak bilgiler hırsızların eline geçer. Bu nedenle bir internet sitesine arama motorundan değil, doğrudan resmi alan adını yazarak girmeye özen göstermelisiniz. Hackerspace yaygın kanının aksine bir oyun alanı, topluluk veya bilgisayar korsanları topluluğu değildir. “Hack” kelimesinin olumsuz çağrışımları olsa da hackerspace örneğindeki ‘’hack’’ icat etme, yenilik yapma ve deneme ile ilişkilendirilir. İlk kez 1990’larda Almanya’da başlayan hackerspace hareketinin kurucusu; bilgisayar yazılımı, donanımı ve veri ağları ile ilgili bilgi ve becerileri artırmak için oluşturulan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan C-base’dir. Hareketin başta Amerika’ya ve daha sonra dünyanın diğer ülkelerine yayılmasında C-base hackspace’in Chaos Communication Camp etkinliğinde kullanılması etkili olur.

Web siteleri, dünyadaki hemen her işletme veya organizasyonun kritik bir parçasıdır. KOBİ’lerdenen küresel markalara kadar neredeyse herkes, marka bilinci oluşturmanın bir parçası olarak bir web sitesi kullanır. Web bettilt giriş aynı zamanda bir saldırganın şirketlerden yararlanabileceği güvenli olmayan ağ geçitlerinden biridir. Çoğu web sitesi güçlü teknik ekipler tarafından desteklenmediğinden, ‘’Nikto nedir? ’’ gibi kuruluşunuzu korumak için tasarlanan araçlar hakkında bilgi sahibi olmak, web sitesi ve web uygulaması güvenliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Birçoğu rastgele kod çalıştırmaya izin verirken bazıları yalnızca dosyaların okunmasına veya silinmesine izin verir. Örneğin, remote exploit bir ağ üzerinden çalışır ve güvenlik açığı olan sisteme önceden erişim olmaksızın güvenlik açığından yararlanır. Bu sayede harici bir makinede komut dosyaları çalıştırılabilir. Local exploit ise güvenlik açığı bulunan sisteme önceden erişim gerektirir. Exploit genellikle kodu çalıştıran kullanıcı hesabının ayrıcalıklarını artırmayı içerir. Yerel exploit’ler, önce bir kullanıcı hesabına ihtiyaç duyulduğundan sisteme izinsiz girişlere izin vermez. Ancak güçlü bir şifre politikası uygulanmıyorsa veya sistem web barındırma sunucuları gibi kullanıcı hesaplarını bir hizmet olarak sağlıyorsa kullanıcının bir sisteme erişmesi genellikle mümkündür.

KVKK istisnaları ise tam ve kısmi istisna olarak ikiye ayrılmıştır. Tam istisnalarda bilgilerin anonim tutulması şartı ile aile planlamasında kullanılacak istatistiklerde, bilim ve sanat alanında kullanılması mümkündür. Ayrıca yargılama işlemlerinde ihtiyaç duyulan soruşturma ve kovuşturma için istisna mevcuttur. Herkesin kullandığı tahmin edilebilir şifrelerden uzak durmanız ve herhangi bir anlamı olmayan rastgele karakterleri şifre olarak belirlemeniz önemlidir. Ayrıca farklı hesaplarınızın şifrelerinin aynı olmamasına da özen göstermelisiniz. Bu sayede Kali Linux işletim sistemini ana dilinizde kullanma imkanına sahip olursunuz. Kali Linux’un dünyadaki en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olması sağladığı avantajlardan kaynaklanır. Firmaların, karlılığını ve güvenilirliğini sarsacak olayların önüne geçmek için aldıkları önlemlerin tamamı işletme güvenliği olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşümle birlikte çalışmalarının önemli bir kısmını elektronik ortamlarda sürdüren kurumlar içinse siber saldırılar ciddi risk oluşturur. • Şifrelerinizi seçerken mümkün olduğunca uzun olmasına ve içerisinde harf, rakam ile özel karakter bulundurmasına özen gösterebilirsiniz.

Mostbet, 2009 yılında kurulmuştur ve çevrimiçi kumarı denetleyen Curacao kumar düzenleyicisi tarafından lisanslanmıştır. Mostbet, güvenliği çok ciddiye alır ve kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için güvenlik protokollerine sahiptir mostbet türkiye. Yüz tanıma; bilinen dükkan hırsızları, organize mağaza suçluları veya dolandırıcılık geçmişine sahip insanlar mağazalara girdiğinde onları tanımak için kullanılır. Potansiyel olarak tehdit oluşturan müşteriler mağazaya girdiğinde, kayıp önleme ve mağaza güvenliği yetkililerinin haberdar edilebilmesi için kişilerin fotoğrafları geniş suçlu veritabanlarıyla eşleştirilir. En son model iPhone’lar da dahil olmak üzere birçok telefon, cihazın kilidini açmak için yüz tanıma teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, kişisel verileri korumak için güçlü bir yöntem sunar ve telefonun çalınması durumunda hassas verilere erişilmesini engeller. Apple, rastgele bir yüzün sizin telefonunuzun kilidini açma olasılığının milyonda bir olduğunu beyan etmiştir. Şirket tarafından, üyelerin hizmet alım güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirket tarafından CİHAZ-TARAYICI-İŞLETİM SİSTEMİ-GENEL LOKASYON bilgileri kayıt altına alınabilir ve bu hususta şirket taahhütname aldığı 3. Şirket bu sürecin işletilmesinde üyelerine 3 cihaz tanıma ve tanımladığı cihazları sonradan değiştirme hakkı sunmaktadır. (Blizzard’ın ve Lisans Verenlerin oyunları burada toplu olarak “Oyunlar” olarak anılacaktır). Bu Sözleşme, Platformu kurmanız ve kullanmanız için size lisans verilen hüküm ve koşulları belirler ve sizinle Blizzard arasındaki ilişkinin aşağıda belirtilen diğer yönlerini düzenler. Özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak log’lanmaktadır.

Nmap sadece Ağ ayrıntılarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sistemde var olan güvenlik açıklarının belirlenmesine de yardımcı olur.

Gelişen teknoloji ile birlikte devletlerin ve şirketlerin tüm önemli bilgilerini teknolojik cihazlarda saklamaları, müşterilerine ulaşmak için interneti kullanmaları ağ güvenliğini çok daha önemli hale getirmiştir.

Daha sonra farklı bir Kullanıcı Adı ve Şifreyle üye girişi yapabilirsiniz.

Lised lines ve frame-relay hatların pahalı çözümlerine alternatif olarak Internet’i kullanabiliyoruz. Tabi akla gelen ilk soru Internet üzerinde bilgi alışverişi yapılırken bilgilerimiz ne derece güvende. VPN teknolojilerinde taraflar arasında karşılıklı şifreleme söz konusu ve bu şifreleme teknolojileri oldukça gelişmiş durumda. Güvenlik için bilgiler karşılıklı dijital olarak imzalanır, sonra bu paketler uluslar arası standartlara uygun çeşitli protokollerden biri tarafından şifrelenir ve karşı tarafta da benzer şekilde açılır. Yalnız VPN sadece bilgi gidip gelmesi sırasındaki güvenliği kapsadığından karşılıklı yapıların firewallar tarafından korunması gerekmektedir. Sizin bölgeniz çok güvenli olabilir ama size bağlanan evdeki bilgisayarın güvenliği de önemlidir. Çünkü dışarıdan içeri normal şartlarda sızamayan kişiler zincirin en zayıf halkasından içeri sızabilirler.

” konusunu öğrenmenizde ve önlemlerinizi almanızda fayda vardır. • Sosyal mühendislik kapsamında yer alan kurumların taklit mailleri yoluyla gerçekleştirilen saldırıları da veri ihlali olarak kabul edilir. Bu noktada kurumların sorumluluğu olmayıp kişiler güvenliklerini sağlamak için farklı kaynaklardan gelen postalarda dikkatli olmalıdır. • Kurumlar, üye ve müşterilerinin bilgilerini saklamakla sorumludur. Yapılan siber saldırılar sonucunda ad-soyad, kredi kartı ya da adres bilgisi gibi verilerin ele geçirilmesi veri ihlaline girer. Bu durumdan saldırganlar kadar verilerin güvenliğini sağlayamayan kurumlar da sorumludur. • Kişiler, kendilerine ait bilgileri herkese açık mecralarda paylaşarak alenileştirmişse kişisel verilerin gizliliği kanunundaki istisnalar arasına girer. İstatistiklere göre günümüzde 4 milyardan fazla kullanıcı aktif sosyal medya kullanıcısı vardır. Sosyal medya, etkileşimli bir platform aracılığıyla insanlar arasında bağlantılar kurmayı ve sürdürmeyi ve başkalarıyla bilgi paylaşmayı amaçlar. Twitter hem de Facebook gibi popüler sosyal medya platformları kısa mesajlar, duyurular veya kullanıcıların söylemek istedikleri herhangi bir şeyi göndermelerini sağlayan kişisel ve profesyonel ağlar olarak kullanılır.