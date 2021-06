Virtua Fighter 5 Ultimate Showodown è disponibile da oggi su PlayStation 4

Annunci

Virtua Fighter 5 Ultimate Showodown è disponibile da oggi

Oggi, SEGA of America ha lanciato ufficialmente Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown in tutto il mondo, in esclusiva console su PlayStation 4.

Il picchiaduro sarà inoltre disponibile gratuitamente per tutti abbonati a PlayStation Plus fino al 2 di agosto.

Ripensato per la nuova generazione nell’ambito del progetto per celebrare il 60° anniversario di SEGA, il leggendario picchiaduro 3D ritorna con una grafica rinnovata, funzionalità online, nuove musiche, nuovi effetti visivi e tanto altro. Una versione di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown compresa di Legendary Pack (DLC) può essere acquistata su PlayStation Store al prezzo di 29,99 €, e il DLC è disponibile anche separatamente al prezzo di 9,99 €.

Queste le caratteristiche principali di questo rifacimento:

Splendida grafica rinnovata: sono stati ricreati i modelli dei personaggi e le ambientazioni, migliorati gli effetti grafici come l’illuminazione e gli shader ed è stato realizzato un nuovo filmato di apertura che migliora incredibilmente l’aspetto del gioco per renderlo più contemporaneo.

sono stati ricreati i modelli dei personaggi e le ambientazioni, migliorati gli effetti grafici come l’illuminazione e gli shader ed è stato realizzato un nuovo filmato di apertura che migliora incredibilmente l’aspetto del gioco per renderlo più contemporaneo. Gioco online migliorato: inserite diverse tipologie di incontri online, come i tornei e i campionati, le stanze private fino a 16 giocatori, una nuova modalità spettatore, un sistema di interfaccia migliorato, con nuovi strumenti di comunicazione come i timbri personalizzati. I giocatori e gli spettatori troveranno più funzionalità online che mai.

inserite diverse tipologie di incontri online, come i tornei e i campionati, le stanze private fino a 16 giocatori, una nuova modalità spettatore, un sistema di interfaccia migliorato, con nuovi strumenti di comunicazione come i timbri personalizzati. I giocatori e gli spettatori troveranno più funzionalità online che mai. Esperienza di Virtua Fighter classica, ma rinnovata: sali sul ring con uno dei 19 personaggi disponibili e impara a dominare i loro stili di combattimento unici attraverso diverse modalità classiche come “Rank Match”, “Arcade”, “Offline Versus” e ovviamente la modalità allenamento.

sali sul ring con uno dei 19 personaggi disponibili e impara a dominare i loro stili di combattimento unici attraverso diverse modalità classiche come “Rank Match”, “Arcade”, “Offline Versus” e ovviamente la modalità allenamento. Nuova interfaccia e musiche di accompagnamento: l’interfaccia in gioco è stata completamente aggiornata e nel menu principale sarà possibile dare uno sguardo ai replay delle partite tra i giocatori più forti del mondo. Ogni ambientazione può contare su nuove musiche di accompagnamento composte dallo storico team audio di Virtua Fighter.