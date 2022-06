Resident Evil Village riceve la terza persona, svelata l’espansione Shadows of Rose

Resident Evil Village: Gold Edition arriverà il 28 ottobre

CAPCOM ha presentato ufficialmente la Resident Evil Village: Gold Edition, edizione definitiva del gioco che comprenderà anche dei contenuti aggiuntivi inediti: nuovi personaggi per la modalità Mercenari che comprendono Chris Redfield, Alcina Dimitrescu e Heisenberg; una nuova espansione intitolata Shadows of Rose e infine la modalità in terza persona per la campagna.

Shadows of Rose sarà ambientato 16 anni dopo gli eventi di Resident Evil Village e avrà come protagonista Rose, la figlia di Ethan. L’espansione presenterà un nuovo modo di vivere Resident Evil, con atmosfere horror radicalmente diverse e una visuale in terza persona.