PlayStation Premium è disponibile in Europa, Australia e Nuova Zelanda

PlayStation Premium è ativo da oggi anche in Europa

PlayStation Premium, la nuova versione del servizio in abbonamento di Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5, è finalmente disponibile anche in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Anche se non abbiamo ancora un elenco completo di tutti i giochi PS Plus in arrivo nelle regioni PAL, dovrebbe essere simile a quello offerto negli Stati Uniti. Per il esempio il catalogo dei Classici PS1, PS2 e PSP al momento si presenta in linea con quello delle altre regioni, con l’unica new entry effettiva che è Super Stardust Portable, vincolato al servizio d’abbonamento.

Questi i costi del tre rier proposti da Sony:

PlayStation Plus Essential:: €8.99/€24.99/€59.99

PlayStation Plus Extra_ €13.99/€39.99/€99.99

PlayStatuon Premium:€16.99/€49.99/€119.99

Classici PS2

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Cloud 2

Fantavision

Hot Shots Tennis

Jak 3 (PS4 remaster, added at launch)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (PS4 remaster, added at launch)

Jak II (PS4 remaster, added at launch)

Jak X (PS4 remaster, added at launch)

Kinetica

Okage: Shadow King

Primal

Red Faction

Red Faction 2

Rise of the Kasai

Rogue Galaxy

Siren

Star Wars: Bounty Hunter

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Racer Revenge

The Mark of Kri

War of the Monsters

Wild Arms 3

Classici PS1

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q Intelligent Qube

Jumping Flash!

Mr. Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Resident Evil Director’s Cut

Syphon Filter

Tekken 2

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

Wild Arms

Worms Armageddon

Worms World Party

Classici PSP

Echochrome

Super Stardust Portable