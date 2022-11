TiMi Studio e CAPCOM annunciano lo sviluppo di un nuovo Monster Hunter

La serie di Monster Hunter arriverà su mobile con un capitolo inedito

TiMi Studio Group (TiMi) e Capcom Co., Ltd. (Capcom) hanno unito le forze e stanno lavorando ad un nuovo mobile game dedicato all’iconica serie Monster Hunter. Il gioco, ora in fase di sviluppo, riproporrà le dinamiche di caccia che hanno definito il franchise, e offrirà ai giocatori una nuova e unica esperienza action per dispositivi mobile.

La prima partnership tra TiMi e Capcom permetterà di combinare le esperienze e i punti di forza di entrambe le compagnie, permettendo a Monster Hunter di raggiungere ancora più piattaforme e dando la possibilità ai cacciatori di tutto il mondo – che siano fan di lunga o neofiti – di sperimentare la libertà di cacciare ovunque e in ogni momento.

Sul fronte del gameplay, le due società assicurano la fedeltà alla serie:

Manterremo vivo ciò che definisce la serie Monster Hunter e ci assicureremo che sia un’autentica esperienza di caccia ai mostri. Oltre a questo, il gioco avrà anche un’offerta aggiuntiva, fornirà infatti un nuovo ambiente a tutti i nostri giocatori.