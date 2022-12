Un sondaggio svela il Final Fantasy e il personaggio più amati in Giappone

Il 35° anniversario di Final Fantasy ha portato il pubblico giapponese a scegliere il loro capitolo e il personaggio più amato del franchise. Con oltre tre decenni di videogiochi tra cui scegliere distribuiti tra diverse generazioni di console, molti si aspetterebbero una vittoria scontata tra Final Fantasy VII e Final Fantasy X, tuttavia il twist è dietro l’angolo.

Secondo il sondaggio di Famitsu, il titolo più apprezzato dal pubblico giapponese è Final Fantasy XIV, il MMORPG realizzato dalla Business Unit 3 guidata da Naoki Yoshida. Nonostante una partenza deludente nella sua versione 1.0, il gioco è stato al centro di un rilancio che ha fatto la storia dei videogiochi. In pochi mesi infatti, il team è stato costretto a rielaborare il progetto in A Realm Reborn, oggi diventato uno dei migliori videogiochi del genere di appartenenza. Non sorprende dunque che il personaggio più amato del franchise provenga proprio da Final Fantasy XIV, ovvero Emet-Selch, da molti ritenuto uno dei villain migliori del gioco e tra gli antagonisti più riusciti del franchise.

Giochi

Final Fantasy XIV Final Fantasy VII Final Fantasy X Final Fantasy VI Final Fantasy IX Fantasia finale V Final Fantasy VIII Final Fantasy IV Final Fantasy XI Final Fantasy XV

Personaggi