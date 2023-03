System Shock: il remake arriverà a maggio su PC, posticipato su console

L’edizione PC di System Shock – il remake completo del rivoluzionario gioco originale del 1994 – sarà disponibile da martedì 30 maggio 2023.

Ecco il comunicato stampa:

Speravamo di pubblicare il gioco sul mercato entro la fine di marzo, ma ciò si è rivelato essere appena al di là della nostra portata; dopotutto siamo semplicemente umani (a differenza di Shodan!).

Il remake di System Shock combina il gameplay cult dell’iconico gioco originale con una nuovissima grafica HD, controlli aggiornati, un’interfaccia revisionata e suoni e musica completamente nuovi. Da nemici mai visti prima e modifiche alla qualità della vita, a un sistema di hacking rinnovato e nuove viscerali opzioni di combattimento con un brutale sistema di smembramento, il remake di System Shock dà il benvenuto a giocatori vecchi e nuovi alla Citadel Station e al delizioso e malvagio SHODAN.

I giocatori potranno utilizzare una combinazione di armi furtive e futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree della Citadel Station, dove incontreranno trappole, enigmi e segreti nella loro ricerca per cercare di salvare la Terra dalla distruzione.

L’edizione per PC di System Shock è disponibile per il preordine tramite Steam, GOG ed Epic Games Store e include una copia gratuita dell’imminente System Shock 2: Enhanced Edition per tutti i primi acquirenti. La demo giocabile del Steam Next Fest appena pubblicata è disponibile sui rispettivi store.