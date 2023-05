Mortal Kombat 1: svelate le piattaforme, Homelander e Peacemaker possibili guest star

Peacemaker e Homelander potrebbero essere le guest star di Mortal Kombat 1

Sembra ormai imminente l’annuncio del prossimo Mortal Kombat, che a quanto pare segnerà un nuovo rilanco all’interno del franchise, con un titolo che sembra lasciare ben pochi dubbi “Mortal Kombat 1”.

Il gioco dovrebbe debuttare in versione Standard Edition da 69,99 dollari, la Premium Edition da 109,99 edition e la Kolletor’s Edition (solo per PS5 e Xbox Series X|S) al prezzo di 249,99 dollari.

Mortal Kombat 1 dovrebbe debuttre solo sulle piattaforme di nuova generazione: PS5, Xbox Series X/S, PC e, a quanto pare, anche Nintendo Switch (potrebbe essere in cloud). Non sono previste le versioni PS4 e Xbox One.

Nelle ultime ore, Windows Central ha pubblicato anche un report nel quale afferma che il Character Pass della prima stagione includerà tra i lottatori DLC anche due guest star, l’antieroe della DC Peacemaker e Homelander, proveniente dalla fumetto di The Boys e dall’omonima serie TV di Amazon.

La saga di Mortal Kombat ha sempre avuto una lunga tradizione con le guest star. L’undicesimo capitolo ha potuto vantare dei volti eccellenti provenienti dal panorama della cultura pop come Spawn, John Rambo, Terminator, Robocop e addirittura Joker.

Fonte: Windows Central