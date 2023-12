Square Enix annuncia Visions of Mana, in arrivo nel 2024

Visions of Mana è un nuovo capitolo della storica saga JRPG

Square Enix ha presentato Visions of Mana, il nuovo capitolo della popolare serie Mana, il primo della serie principale in oltre quindici anni.

Ecco i primi dettagli diffusi nel comunicato stampa:

Visions of Mana tornerà alle radici da GdR d’azione della serie portando i giocatori in una nuova avventura con il protagonista Val, una Soul Guard incaricata di proteggere la sua amica d’infanzia, scelta dalla Fata come Alm del fuoco per raggiungere il Tree of Mana e rinnovare il flusso del mana. Vision of Mana arriverà nel 2024 per PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows PC e PC tramite STEAM.

SQUARE ENIX ha pubblicato un nuovo trailer, che fornisce un primo sguardo al nuovo mondo di Visions of Mana. Il trailer mostra sequenze di gioco ricche d’azione e un mondo vivace in cui i giocatori potranno visitare diversi scenari mozzafiato, affrontare una serie di nemici e mostri tra cui i popolari Rabite ed esplorare un mondo in cui il potere della natura e gli spiriti elementali sono collegati. Appassionati e neofiti della serie avranno a che fare con dinamiche di gioco nuove e più evolute e combattimenti in 3D in tempo reale.

Dal debutto della serie, avvenuto nel 1993 con MYSTIC QUESTTM, spin-off della serie FINAL FANTASY, i titoli della serie Mana hanno portato i giocatori in mondi vivaci, scenari mozzafiato, personaggi commoventi e storie fantasy che hanno spaziato tra generi e piattaforme. Gli appassionati della serie possono aspettarsi nuovi design delle amate creature, realizzati dall’illustratrice della serie Mana Airi Yoshioka, e una nuova avvincente colonna sonora realizzata dai compositori della serie Mana, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito e Ryo Yamazaki.

“Sono felice di poter finalmente mostrare Visions of Mana, il primo capitolo della serie principale Mana in oltre quindici anni”, ha commentato Masaru Oyamada, produttore della serie Mana. “Il team di sviluppo ha lavorato sodo per assicurarsi che Visions of Mana restasse fedele alla serie che i giocatori conoscono e amano, offrendo al tempo stesso agli appassionati di vecchia data e ai neofiti un’esperienza innovativa con una nuova storia, nuovi personaggi e nuove dinamiche di gioco. Siamo impazienti di condividere al più presto con voi altri dettagli.”

Per celebrare la presentazione di Visions of Mana, il popolare artista della serie HACCAN ha creato una nuova illustrazione teaser che mostra un’anteprima dell’iconico Tree of Mana con uno degli incantevoli panorami del gioco come sfondo e alcuni personaggi che i giocatori incontreranno nelle loro avventure.