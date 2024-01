DRAGON BALL: Sparking! ZERO – trailer e primi dettagli sul roster, previsti 164 personaggi

Durante il DRAGON BALL BATTLE HOUR 2024, Bandai Namco ha svelato un nuovo trailer di gameplay per DRAGON BALL: Sparking! ZERO, nuova iterazione dello storico franchise Budokai Tenkaichi.

Il trailer svela le prime sequenze di gameplay e anticipa quello che sarà un colossale roster composto da ben 164 lottatori, tra varianti e trasformazioni.

Dal comunicato stampa:

Il gioco è in arrivo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I combattimenti di DRAGON BALL: Sparking! ZERO sfidano la gravità e promettono scontri spettacolari con i poteri distruttivi e le abilità del Ki dei personaggi di DRAGON BALL riprodotti in ogni dettaglio, oltre a danni in grado di distruggere intere zone dell’arena. Mettendo a confronto i due protagonisti della storia di DRAGON BALL, il trailer va oltre l’epica rivalità tra Goku e Vegeta. Mentre si affrontano, dovranno superare alcuni dei combattimenti più memorabili di sempre, raggiungendo continuamente nuovi livelli di potenza e distruzione, dal primo incontro come guerrieri Sayan alle loro forme Super Saiyan God Super Saiyan.