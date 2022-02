Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciata la nuova generazione, in arrivo a fine anno su Switch

The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente Pokémon Scarlatto e Violetto, la nona generazione dei mostriciattoli tascabili che arriverà su Nintendo Switch a fine 2022.

Nel comunicato stampa viene anche rammentato che questo sarà il primo gioco della serie ad essere a tutti gli effetti un vero open world:

I giochi Pokemon Scarlet e Pokemon Violet, i nuovi capitoli della serie Pokémon, arriveranno su Nintendo Switch entro la fine dell’anno. Con questi nuovi titoli, la serie Pokemon compie un nuovo passo evolutivo, permettendoti di esplorare liberamente in un mondo aperto riccamente espresso.

Varie città si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini. Potrai vedere i Pokemon di questa regione nei cieli, nei mari, nelle foreste, per le strade, ovunque! Sarai in grado di provare la vera gioia della serie Pokemon – combattere contro Pokemon selvaggi per catturarli – ora in un gioco open world che i giocatori di qualsiasi età possono godere.