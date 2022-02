Megaton Musashi: arrivano Mazinger Z e Getter Robot nell’action RPG di Level-5

Level-5 annuncia una collaborazione per portare due storici super robot in Megaton Musashi

Megaton Musashi, l’action RPG di Level-5 a tema mecha, presto accoglierà tra le sue fila anche due iconici super robot degli anni ’70, ovvero Mazinger Z e Getter Robot.

Non ci sono molti dettagli al momento sulla collaborazione,ma Level-5 annuncia che i due robot saranno completamente giocabili.

Parallelamente è stata annunciata anche l’uscita del nuovo aggiornamento gratis per il 24 febbraio, il Vol. 3: Blue Lightning che includerà nuovi colori, oggetti e decals per personalizzare i robot. In futuro arriverà anche l’update Vol. 4 che aggiungerà nuove opzioni di personalizzazione per l’Authorizer, e nuovi nemici come il formidabile “Crab Fusion Type S”.

Megaton Musashi è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma attualmente il gioco è disponibile solo in Giappone.

Ecco intanto la prima immagine che annuncia la collaborazione con Getter Robot e Mazinger Z: