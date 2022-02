PlayStation VR 2: svelato il design del visore e altri dettagli

Sony ha svelato ufficialmente quello che sarà il design del visore di PlayStation VR 2 che, come prevedibile, sposerà la direzione che l’azienda ha già sperimentato con PlayStation 5, sparisce quindi il nero in favore di un bianco preponderante. Sony ha anche confermato che il casco del visore sarà dotato del medesimo feedback aptico presente sul DualSense.

Ciò che sicuramente farò piacere ai giocatori è la presenza di un singolo cavo Type-C per collegare il visore a PlayStation 5. Questo significa che sparisce in maniera definitiva la presenza dell’unità di calcolo aggiuntiva vista nel primo PS VR e che obbligava ad occupare spazio extra e tanti cavi in più.

Yujin Morisawa, Senior Art Director a SIE e responsabile del design di PS VR 2, ha dichiarato:

Quando ho iniziato a lavorare al design per il visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi per prima era l’idea di creare una presa d’aria nel visore per far uscire l’aria, simile alle prese d’aria sulla console PS5 che permette flusso d’aria.

I nostri ingegneri hanno avuto questa idea come un buon modo per consentire la ventilazione ed evitare che l’obiettivo si appanni mentre i giocatori sono immersi nei loro giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo obiettivo e, nel progetto finale, puoi vedere che c’è un piccolo spazio tra la superficie superiore e anteriore del cannocchiale che contiene la ventilazione integrata.

Sono davvero orgoglioso di come è andata a finire e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i nostri fan di PlayStation saranno d’accordo e non vedo l’ora che lo provino.