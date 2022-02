Elden Ring: rilasciato il trailer di lancio

Ecco il trailer di lancio di Elden Ring

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Elden Ring, l’atteso gioco di From Software in arrivo il 25 febbraio su console e PC.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Il trailer, localizzato in italiano, contiene diversi spoiler sul gioco finale, quindi siete rigorosamente avvisati su quello che vi aspetta cliccando sul player.

Elden Ring è ancora prenotabile e sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Il gioco offre un aggiornamento gratuito a PS5 per i giocatori che hanno acquistato la versione PS4 e supporta Smart Delivery per Xbox, consentendo di giocarlo sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S con un singolo acquisto.