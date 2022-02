ATLUS annuncia Soul Hackers 2

Annunciato il ritorno di Souls Hackers

ATLUS ha finalmente tolto il velo al suo grande progetto di punta atteso per il 2022, ovvero Soul Hackers 2, sequel del gioco originale che, ricordiamo, nasceva proprio da una costola degli Shin Megami Tensei.

Proprio come avvenuto con Persona, anche Soul Hackers 2 abbandonerà il suffisso Shin Megami Tensei, probabilmente nella speranza di trasformarlo in un terzo franchise a tutti gli effetti.

Soul Hackers 2 uscirà il 26 agosto per le piattaforme di nuova generazione PlayStation®5, Xbox Series X|S, nonché PlayStation®4, Xbox One e PC. Il titolo è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da MONACA, il design dei personaggi è realizzato da Shirow Miwa ed il Production Manager è Shinjiro Takata.

In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall’apocalisse. Entra in questa nuovissima storia per prevenire la distruzione del mondo.