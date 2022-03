Annunciato JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Arriva il nuovo picchiaduro di JoJo

CyberConnect2 e Bandai Namco hanno svelato ufficialmente JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, un nuovo picciaduro basato sul popolare manga di Hirohiko Araki e che potrà contare sulla bellezza di ben 50 personaggi provenienti dai vari archi narrativi della storia, con le voci dei doppiatori giapponesi che hanno già partecipato alle serie animate.

Introdotto per la prima volta nel 1987 e adattato agli anime nel 2012, Le bizzarre avventure di JoJo è meglio conosciuto per i suoi eroi carismatici che lanciano slogan indimenticabili ed eseguono mosse esagerate mentre si prendono a pugni a vicenda usando arti marziali e abilità soprannaturali. Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R è il più grande gioco di sempre del franchise, che riunisce 50 personaggi di ogni arco narrativo. I giocatori possono vivere battaglie popolari di ogni storia e vedere eroi di diversi universi interagire per la prima volta, interpretando Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, figlia di Jotaro e la prima donna JoJo in assoluto nella serie, e molti altri .

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R introduce una versione completamente rinnovata e migliorata del sistema di combattimento introdotto per la prima volta nel 2013, aumentando il ritmo con hit stop, trattini, nuove intricate combo e una nuovissima battaglia in coppia “Support Attack” sistema. Le modalità di gioco consistono in All-Star Battle Mode, Arcade Mode, Online Mode, Versus Mode, Practice Mode e Gallery Mode. La modalità principale, All-Star Battle Mode, presenta i classici scontri tra eroi dei giochi precedenti oltre a battaglie completamente nuove, offrendo più di 100 battaglie diverse che i giocatori possono sperimentare. Le bizzarre avventure di JoJo: All Star Battle R offre anche una gamma di skin personalizzabili e collezionabili insieme a illustrazioni uniche che i giocatori possono sbloccare e giocare in modalità Galleria.

Il gioco arriverà in autunno su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC.