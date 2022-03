CAPCOM annucia Exoprimal, un nuovo shooter con i dinosauri

CAPCOM ha annunciato Exoprimal, un nuovo sparatutto co-op online che vedrà un gruppo di giocatori alle prese con orde di dinosauri. Il gioco arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC nel corso del 2023.

Questa la descrizione del gioco:

Siamo nel 2040 e il pianeta è in crisi. I dinosauri stanno comparendo dal nulla e stanno devastando le città di tutto il mondo. Minacciato dalle creature più letali della storia, il mondo si rivolge alla potente Aibius Corporation e alla sua tecnologia rivoluzionaria per chiedere aiuto. L’IA di nuova generazione dell’azienda, Leviathan, può prevedere dove si verificheranno le epidemie di dinosauri e schierare Exofighter nell’area. Armati con armature da combattimento meccanizzate all’avanguardia conosciute come Exosuits, questi guerrieri rappresentano l’ultima speranza dell’umanità.

Exoprimal apre la strada a una nuova esperienza multiplayer radicata nella modalità cooperativa, ma con un vantaggio competitivo. Nella modalità principale del gioco, Dino Survival, le squadre combattono per ogni respiro contro innumerevoli dinosauri mentre corrono per completare le missioni prima delle squadre rivali in partite cinque contro cinque. Un mix dinamico di obiettivi tiene i giocatori in guardia e assicura che ogni partita sia diversa dall’ultima. Gli Exofighter dovranno stare all’erta mentre la caccia si trasforma in preziose consegne di merci o disperate ultime resistenze contro assalti implacabili. Le squadre avversarie hanno anche l’opportunità di affrontare gli avversari frontalmente e ostacolare il loro progresso. Sebbene Exoprimal sia esclusivamente incentrato sul multiplayer, una narrazione è intrecciata durante il gioco. I giocatori possono affondare i denti nella ricca storia del mondo e nei personaggi colorati sbloccando nuovi fili della trama e mettendo insieme il mistero dietro le epidemie di dinosauri.

Gli Exofighter sono sempre in inferiorità numerica e devono collaborare per superare difficoltà schiaccianti. I loro Exosuits sono disponibili in una serie di classi, ognuna con un ruolo distinto nel combattimento. I modelli d’assalto come il tiratore scelto Deadeye e lo Zephyr orientato al corpo a corpo eccellono nell’abbattere gli sciami nemici. Nel frattempo, carri armati come il Roadblock con scudo e tipi di supporto come il vitale Witchdoctor aiutano a mantenere tutti in vita per combattere un altro giorno. Ogni modello è dotato di un’armeria unica e di abilità speciali. I giocatori possono anche passare da una tuta all’altra al volo per superare qualsiasi situazione, non importa quanto terribile.