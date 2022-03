Square Enix annuncia Valkyrie Elysium

Sqaure Enix ha svelato ufficialmente Valkyrie Elysium, un nuovo capitolo della storica serie di RPG, con un gameplay action che questa volta abbraccerà definitivamente il 3D.

Il gioco è sviluppato da Soleil e arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC nel corso del 2022.

Ecco una descrizione diffusa da Square Enix:

Il trailer offre un primo assaggio del protagonista del gioco, una giovane Valchiria a cui è affidato il destino del mondo dal Padre di Tutto, il più alto degli dei e sovrano di tutta la creazione. Affronterà vari nemici nella sua ricerca e dovrà utilizzare una varietà di armi, magie e il potere dei suoi alleati per prevenire Ragnarok, la distruzione del mondo.

Valkyrie Elysium richiama le sue radici con la musica della serie regolare Motoi Sakuraba mentre guida la serie in una direzione nuova e fresca con meccaniche di combattimento classiche, come mosse finali e sistemi combo, reinventati per un gioco di ruolo d’azione. Il gioco presenta anche il design dei personaggi di Yuya Nagai di CyDesignation.