Soul Hackers 2: rilasciato un nuovo trailer per il JRPG di Atlus

ATLUS ha rilasciato un nuovo trailer per Souls Hackers 2

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Soul Hackers 2, l’atteso JRPG in arrivo sul mercato quest’anno.

Proprio come avvenuto con Persona, anche Soul Hackers 2 abbandonerà il suffisso “Shin Megami Tensei”, probabilmente nella speranza di trasformarlo in un terzo franchise a tutti gli effetti.

Soul Hackers 2 uscirà il 26 agosto per le piattaforme di nuova generazione PlayStation®5, Xbox Series X|S, nonché PlayStation®4, Xbox One e PC. Il titolo è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da MONACA, il design dei personaggi è realizzato da Shirow Miwa ed il Production Manager è Shinjiro Takata.

In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall’apocalisse. Entra in questa nuovissima storia per prevenire la distruzione del mondo.

