Dead Space Remake arriverà nel 2023, svelato il nuovo A.L.I.V.E. System

Il remake di Dead Space punta ad uscire sul mercato nel 2023

Il remake di Dead Space arriverà sul mercato nei primi mesi del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X7S e PC.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Sviluppato da Motive, il progetto verrà pubblicato da Electronic Arts. Nell’ultima live di presentazione organizzata dal team di sviluppo è stato presentato uno degli elementi principali che caratterizzeranno questo remake, chiamato A.L.I.V.E. System.

Si tratta di una meccanica che dipende in larga parte dall’audio e punta a rendere l’esperienza ancora più immersiva e realistica, mutando in base al comportamento del protagonista. Il battito cardiaco e il respiro cambieranno in base alle situazioni che gli si presenteranno davanti.

A seguire le clip condivise da Motive nella sua live, dove c’è stato spazio anche per le armi e il suond design che le contraddistinguerà nel gioco.