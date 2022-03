Starfield: nuovo videodiario “Creato per i girovaghi”

Bethesda ha rilasciato un nuovo episodio del suo videodiario dedicato allo sviluppo di Starfield, il prossimo grande blockbuster targato della software house, potenzialmente erede spirituale di Skyrim ma in ambito scifi.

Vi lasciamo al comunicato stampa con il relativo video:

Oggi siamo lieti di presentare un nuovo episodio di Nel campo stellare: Creato per i girovaghi. Unisciti ai membri del team di sviluppo di Starfield, il direttore del gioco Todd Howard, il direttore di progettazione Emil Pagliarulo, il progettista missioni capo Will Shen e il capo grafico Istvan Pely, per scoprire in che modo il team si è approcciato alla creazione di un gioco di ruolo di nuova generazione estremamente immersivo, che lascerà il giocatore libero di crearsi il proprio percorso attraverso il cosmo.