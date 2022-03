One Piece Odyssey: annunciato il nuovo JRPG basato sul manga di Eiichiro Oda

One Piece Odyssey è un nuovo JRPG

BANDAI NAMCO Europe ha annunciato ONE PIECE ODYSSEY, un nuovo RPG a turni ambientato nell’universo di ONE PIECE, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida del creatore della serie Eiichiro Oda. Svelato durante uno speciale livestream di ONE PIECE, il gioco arriva durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario del manga e assicura un nuovo capitolo con solide radici nel canone. Il gioco ha tutto l’umorismo e la chimica dell’anime grazie al coinvolgimento di Oda e al cast originale giapponese per il VO. ONE PIECE ODYSSEY è sviluppato da ILCA Inc. ed è previsto per il 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

ONE PIECE ODYSSEY è un nuovo RPG che porta i giocatori nel fantastico mondo di ONE PIECE.

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.