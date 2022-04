Return to Monkey Island: LucasFilm e Devolver annunciano il ritorno della storica avventura grafica

Torna uno dei più grandi classici di sempre: Return to Monkey Island

Devolver Digital e LucasFilm Games hanno annunciato ufficialmente Return to Monkey Island, la leggendaria avventura grafica creata da Ron Gilbert e la sua Terrible Toybox.

Il gioco nasce come vero terzo capitolo della serie e chiuderà la trilogia originale iniziata con The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck’s Revenge pubblicati nel 1990 e nel ’91. Con il ritorno di Gilbert al timone della serie, l’obiettivo dell’autore è quello di cancellare dal canone originale gli episodi successivi al secondo episodio. Una volontà che Gilbert aveva espresso più volte in passato se fosse riuscito a mettere le mani nuovamente sulla licenza e sembra che quel momento sia finalmente giunto.

Return to Monkey Island esordirà sul mercato nel corso del 2022. Al momento non si conoscono le piattaforme e la data di lancio, ma possiamo gustarci questo breve trailer.