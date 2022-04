Square Enix annuncia Kingdom Hearts IV e Kingdom Hearts Missing Link

Square Enix presenta le prossime due new entry nel franchise di Kingdom Hearts

Durante l’evento in live streaming per celebrare il 20° anniversario del franchise, Square Enix ha presentato ufficialmente Kingdom Hearts IV e Kingdom Hearts Missing Link, quest’ultimo sarà uno spin-off realizzato in Unreal Engine che arriverà direttamente su smartphone Android e iOS nel corso del 2022.

Kingdom Hearts Missing Link

Kingdom Hearts Missing-Link consente ai giocatori di intraprendere avventure dal regno di Scala ad Caelum nel mondo reale. I giocatori potranno cimentarsi in esilaranti battaglie contro gli Heartless e scoprire una nuova storia originale.

Inoltre, la società ha annunciato che il capitolo finale del gioco per iOS e Android Kingdom Hearts: Dark Road verrà lanciato nell’agosto 2022 come aggiornamento gratuito di Kingdom Hearts Union χ Dark Road.

Kingdom Hearts IV

Nel trailer di annuncio, Sora fa un trionfante ritorno con uno sguardo aggiornato all’inizio di una nuova epica trama intitolata “Lost Master Arc”. A partire da Sora che affronta un gigantesco nemico, i giocatori vengono introdotti a Quadratum, una grande città espansiva ambientata in un mondo meraviglioso e realistico, diverso da qualsiasi cosa mai vista prima nella serie Kingdom Hearts. I fan saranno entusiasti di vedere il ritorno dei famosi compagni di Sora, Paperino e Pippo, oltre alla prima apparizione di Strelitzia, un nuovo misterioso personaggio che appare prima di Sora in questa strana nuova ambientazione.

