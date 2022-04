Xbox Game Studios Japan al lavoro su un “titolo innovativo” per Xbox

Con l’avvento di Xbox Series X Microsoft è tornata nuovamente ad investire nel mercato giapponese e a conferma di ciò ci pensa Xbox Game Studios Japan.

Matt Smith, uno degli exec di Xbox Japan, ha annunciato sui social che la sua divisione sta lavorando con degli sviluppatori di alta classe per realizzare un progetto che il team definisce “innovativo”.

Non è chiaro chi è effettivamente coinvolto nel progetto, ma il team è alla ricerca di producer che abbiano ottime conoscenze della lingua giapponese, programmatori e sviluppatori che abbiano esperienza con Unreal Engine.

Sembra dunque che Microsoft stia investendo nella creazione di un proprio studio con sede in Giappone per realizzare titoli orientati anche al mercato nipponico.

My team at @XboxPublishing here in Japan is growing. We are working with top-class developers on truly groundbreaking product for @Xbox. DMs are open, happy to answer any questions.

Current open roles 👇

— Matt Smith (@ffs_matt) April 20, 2022