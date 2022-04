A Plague Tale: Requiem sarà al Tribeca Festival, annunciata la demo

A Plague Tale: Requiem di Asobo sarà presentato ufficialmente al Tribeca Festival previsto per il 2 giugno. In quell’occasione verrà presentato un primo gameplay di ben 40 minuti che presenterà le novità di questo sequel ma per coloro che non potranno essere presenti all’evento, è stato annunciato l’arrivo di una demo.

Questa versione di prova potrà essere giocata solo in cloud su PC acquistando uno dei ticket che saranno resi disponibili a partire dal 2 maggio. L’unico requisito richiesto sarà un controller Xbox.

A Plague Tale: Requiem uscirà quest’anno, anche se non è stata rivelata una finestra specifica. Il gioco è attualmente è previsto su PlayStation 5, PC, Nintendo Switch (tramite streaming cloud) e Xbox Series X | S. Inoltre il titolo arriverà su Xbox Game Pass fin dal day one.

We are so proud and excited to announce that A Plague Tale: Requiem is part of @Tribeca Festival official Games selection!@APlagueTale @Focus_entmt https://t.co/dM8wfnZ1b9

— Asobo Studio ✈️🐀 (@AsoboStudio) April 26, 2022