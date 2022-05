Fortnite è disponibile gratuitamente su Xbox Cloud!

Xbox ha annunciato una partnership con Epic Games per consentire ai giocatori di Fornite di accedere al contenuto su una selezione di dispositivi abilitati per i browser attraverso Xbox Cloud Gaming (Beta), senza il bisogno di un abbonamento a Xbox Game Pass.

A partire da oggi, infatti, i fan di Fortnite potranno giocare ovunque e su qualunque dispositivo con il solo bisogno di un Microsoft Account e di un device abilitato per i browser (tra cui smartphone o tablet iOS, iPadOS, Android o PC Windows con accesso a internet).

Contestualmente all’annuncio, il team di Xbox ha inoltre rilasciato alcuni dettagli sulla crescita e sull’evoluzione del cloud gaming e sulle sue prestazioni.

Oggi raggiungiamo un altro traguardo chiave mentre espandiamo il nostro modello di business per rendere il cloud disponibile a più persone in ancora più modi, andando oltre Xbox Game Pass per fornire il nostro primo titolo free-to-play. In collaborazione con Epic, Fortnite è disponibile tramite Xbox Cloud Gaming in modo che i fan possano giocare su un dispositivo iOS, telefono o tablet Android o PC Windows tramite browser web. Questo è solo l’inizio per noi: impareremo, implementeremo feedback e col tempo cercheremo di portare ancora più titoli free-to-play ai giocatori attraverso il cloud.

La nostra continua crescita e capacità di abilitare nuovi modelli di business è stata guidata dal modo in cui abbiamo evoluto il cloud per renderlo parte dell’ecosistema Xbox. Abbiamo iniziato su Android utilizzando solo i server Xbox One S nei nostri data center. Da allora, Cloud Gaming è stato aggiornato ai server Xbox Series X personalizzati e lanciato su PC Windows, telefoni e tablet Apple, Xbox One e Xbox Series S | X, e abbiamo persino iniziato a implementarlo su Steam Deck.