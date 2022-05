Microsoft conferma “Keystone”, una console dedicata a Xbox Cloud

Dopo i vari rumor Microsoft ha deciso di confermare, ai microfoni di Windows Central, l’esistenza di “Keystone”, una terza console che andrà ad affiancarsi a Xbox Series X e Series S e votata interamente allo sfruttamento di Xbox Cloud.

“La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è incrollabile, il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano. Come annunciato lo scorso anno, stiamo lavorando a un dispositivo per lo streaming di giochi, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console”.