Virtua Fighter 3tb Online annunciato per cabinati arcade

Virtua Fighter 4 torna nei cabinati arcade con una nuova versione

Virtua Fighter 3tb è stato lanciato per la prima volta nelle sale giochi giapponesi nel settembre 1997 come aggiornamento di Virtua Fighter 3.

Questa iterazione del gioco utilizzava per impostazione predefinita la “battaglia di squadra” tre contro tre, con nuove abilità e aggiornamenti al bilanciamento.

Ebbene, a distanzaz di anni il picchiaduro di SEGA tornerà ufficialmente sul mercato con Virtua Fighter 3tb Online. una nuova versione aggiornata basata sulla tecnologia di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown e che consente ai giocatori di sfidare altri utenti in tutto il paese. Inoltre, il supporto della carta Aime consente agli utenti di visualizzare i nomi e i record dei propri giocatori, che possono essere modificati e visualizzati su VF3tb Online.NET.

Questa nuova versione del gioco debutterà ufficialmente il 28 novembre sui cabinati arcade giapponesi. Al momento non sembrano esserci piani per una pubblicazione su console, ma nulla esclude una conversione in futuro.