Batman: Arkham Trilogy – il trailer di lancio svela la skin di “The Batman”

Ecco il trailer di lancio di Batman Arkham Trilogy

Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi il gameplay trailer ufficiale di lancio di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, la raccolta i videogiochi realizzati da Rocksteady Studios Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight.

La raccolta sbarcherà per la prima volta su Nintendo Switch l’1 dicembre. Il trailer mette in evidenza il gameplay dei tre titoli su Nintendo Switch e consente di dare una prima occhiata al nuovo costume ispirato al film Warner Bros. Pictures The Batman, che sarà disponibile solo in Batman: Arkham Knight per Nintendo Switch al lancio dell’1 dicembre e in Batman: Arkham Knight per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 15 dicembre.