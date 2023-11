Final Fantasy VII: Ever Crisis arriva a dicembre su Steam

Square Enix ha annunciato ufficialmente che la versione PC di Final Fantasy VII: Ever Crisis, già disponibile su iOS e Android, debutterà il 7 dicembre su Steam.

Il gioco è uno spin-off mobile di Final Fantasy VII che ripercorre tutta la Compilation, con l’aggiunta di nuove storie che approfondiscono la mitologia del franchise.

Ecco una descrizione:

Rivivi i momenti più memorabili di Final Fantasy VII e vivi il viaggio del giovane eroe Sephiroth in Final Fantasy VII: Ever Crisis , al suo debutto su Steam.

Vivi sia le storie classiche che quelle nuove nell’universo di Final Fantasy VII presentate in un look in stile retrò combinato con una grafica moderna e splendidamente resa. Unisci i tuoi personaggi preferiti e personalizza ognuno di loro con equipaggiamento e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia in solitaria o cooperativa.