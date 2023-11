GTA: The Trilogy arriva su Netflix, per iOS e Android

La trilogia di GTA arriva sul servizio Netflix Games

Netflix ha annunciato ufficialmente che la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definive Edition rimasterizzata da Rockstar Games sarà disponibile su iOS e Android dal 14 dicembre, scaricabile gratuitamente e senza cost aggiuntivi per coloro che sono abbonati al servizio della piattaforma streaming.

La raccolta comprende i tre giochi più amati della saga, per la prima volta rimasterizzati in alta definizione e riadattati con un moderno sistema di controllo: GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas.

Ecco una descrizione: