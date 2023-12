Grand Theft Auto 6 arriva nel 2025: un primo trailer tra i neon di Vice City e l’America dei social

Ecco il primo incredibile trailer di Grand Theft Auto 6

Rockstar Games ha pubblicato il primo incredibile trailer ufficiale di Grand Theft Auto 6 (GTA 6), confermando diversi dettagli.

Innanzitutto il gioco arriverà solo nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con la versione PC che, come da tradizione, dovrebbe arrivare solo più avanti. Una scelta che non sorprende affatto se si considera che la filosofia di Rockstar Games è sempre stata quella di concepire i suoi giochi in ambiente console e solo dopo su PC.

Accompagnato dalle note di “Love is a Long Road” di Tom Petty, il trailer ci riporta nuovamente nell’iconica città di Vice City, con le sue strade fatte di neon e luci accecanti che rievocano l’originale Miami a cui si ispira.

Come suggerisce il trailer, questa volta al centro della storia ci sarà una coppia di protagonisti, un uomo e una donna, che ai più potrebbero ricordare dei moderni Bonnie & Clyde.

Ben poco si sa al momento sulla storia che Rockstar ha in serbo per i giocatori, ma il trailer lascia abbastanza trasparire l’intento di far leva sulla critica alla moderna società americana, oggi più che mai piegata dalla diffusione dei social network e l’ostentata ricerca della visibilità. Non una novità per il franchise, che da sempre decostruisce e parodizza il cosiddetto “sogno americano”.

Da questo punto di vista sarà molto interessante scoprire in che modo gli elementi social si integreranno all’interno del racconto. Nel trailer, che alterna vari frammenti estrapolati dal gioco, lascia intuire la presenza di un social network – chiaramente ispirato alle nostre controparti reali – che potrebbe avere un ruolo centrale, sia nrrativo che ludico.

In una nota rilasciata alla stampa, il fondatore di Rockstar Games Sam Houser, ha affermato che GTA 6 spingerà i limiti della serie verso frontiere mai viste prime nel genere degli open world: