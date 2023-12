Sonic Dream Team sfreccia su Apple Arcade, disponibile da oggi

Sonic Dream Team è disponibile su Apple Arcade

Sonic Dream Team, il nuovo platform in 3D con protagonista il porcospino blu, è adesso disponibile da oggi in esclusiva per Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento di Apple.

Sonic Dream Team si aggiunge agli altri titoli di SEGA per Arcade: Sonic Racing, Sonic Dash+, Samba de Amigo: Party-To-Go e Football Manager 2023 Touch. Il gioco è compatibile con gli iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Ecco una descrizione del gioco:

Il Dr. Eggman sta nuovamente tramando per la dominazione del mondo, e scopre un antico dispositivo (il Reverie) che può concretizzare i sogni. Unisciti a Sonic e ai suoi amici in questo bizzarro mondo dei sogni di Eggman e prova a evitare che diventino realtà!

Di seguito, alcune caratteristiche che accoglieranno i giocatori da oggi: