Annunciato Monster Hunter Wilds, in arrivo nel 2025

Monster Hunter Wilds arriverà nel 2025

CAPCOM ha annunciato ufficialmente Monster Hnnter Wilds, un nuovo capitolo principale della serie che debutterà nel 2025 su PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Il produttore della serie Monster Hunter Ryozo Tsujimoto ha dichiarato in un comunicato stampa: “Il nostro team sta lavorando con passione per creare la più grande esperienza di Monster Hunter mai vista prima, e non vediamo l’ora di giocare con tutti quando verrà lanciato nel 2025. Fino ad allora, aspettate con ansia l’estate 2024, quando avremo più informazioni da condividere.”

Da quello che possiamo intuire il nuovo capitolo riprenderà la meccanica delle cavalcature introdotta per la prima volta in Monster Hunter Rise su Nintendo Switch, elemento che aggiunge nuove opzioni di movimento.