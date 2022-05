Star Wars Jedi: Survivor è ufficiale, in arrivo nel 2023 su PS5, Xbox Series X e PC

Star Wars Jedi: Survivor è ufficiale

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente tolto il velo a Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di Jedi: Fallen Order.

Il gioco arriverà nel corso del 2023, solo su PS5, Xbox Series X e PC.

Star Wars Jedi: Survivor è il prossimo capitolo dell’amata serie di azione e avventura di Star Wars che racconta il viaggio dello Jedi Cal Kestis. Sviluppato dal team di veterani di Respawn sotto la guida del game director Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor amplierà le iconiche storie, mondi, personaggi e combattimenti emozionanti di Star Wars sperimentati per la prima volta nel titolo di debutto della serie, Star Wars Jedi: Ordine caduto ™. Star Wars Jedi: Survivor è stato creato per l’attuale generazione di hardware di gioco per creare un’esperienza di Star Wars più profonda ed espansiva per i giocatori di tutto il mondo quando il gioco verrà lanciato nel 2023.

Star Wars Jedi: Survivor riprende cinque anni dopo gli eventi di Jedi: Fallen Order. Cal deve stare un passo avanti alla costante ricerca dell’Impero mentre inizia a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Accompagnato dal suo fedele compagno BD-1, Cal incontrerà e si alleerà con una serie di personaggi unici e interessanti nel suo viaggio. Jedi: Survivor amplierà il combattimento dinamico della serie in modi nuovi e innovativi. Per sopravvivere, Cal deve apprendere nuove abilità e far crescere la sua connessione con la Forza.