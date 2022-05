Star Wars: Knights of the Old Republic II arriverà su Nintendo Switch con i contenuti ripristinati

Star Wars: Knights of the Old Republic II arriverà su Nintendo Switch a giugno

Durante la Star Wars Celebration, Aspyr ha annunciato ufficialmente che pubblicherà Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords su Nintendo Switch, l’8 giugno.

La notizia che desta maggior clamore è che Aspyr sta lavorando anche al ripristino dei contenuti originali che nel corso degli anni sono stati recuperati dai fan attraverso delle mod. La versione Switch riceverà questi contenuti come DLC a pagamento in una fase successiva del lancio.

In questo sequel del pluripremiato gioco di ruolo Star Wars: Knights of the Old Republic, i Signori dei Sith hanno dato la caccia ai Jedi sull’orlo dell’estinzione e sono sul punto di schiacciare la Old Republic. Con l’Ordine Jedi in rovina, l’unica speranza della Repubblica è un Jedi solitario in esilio che lotta per riconnettersi con la Forza. Guida un equipaggio diversificato di alleati unici, fai scelte difficili con conseguenze di vasta portata e decidi il tuo destino. Seguirai il lato chiaro e salverai la Galassia, o soccomberai al lato oscuro e abbatterai tutto.