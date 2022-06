Resident Evil 4 Remake è ufficiale: in arrivo a marzo 2023 su PS5, Xbox Series X e PC

In occasione dello State of Play, CAPCOM ha presentato ufficialmente il remake di Resident Evil 4, con la conferma che arriverà solo sulle console di nuova generazione, PS5, Xbox Series X e PC il 24 marzo 2023.

Il gioco inoltre avrà dei contenuti esclusivi per PlayStation VR2.

Dal PlayStation Blog:

Questa volta il gioco sarà sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando nel contempo di mantenere l’essenza del titolo originale. Per i fan della serie sarà un po’ come tornare a casa, ma con qualche tocco di modernità. Per raggiungere questo obiettivo stiamo rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l’essenza, aggiornando anche la veste grafica e i controlli secondo i dettami moderni.