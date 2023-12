Arkane Lyon e Bethesda annunciano Marvel’s Blade

Arkane Lyon lavora al videogioco di Blade

Bethesda Softworks, Arkane Studios Lyon e Marvel Games hanno annunciato Marvel’s Blade, un “gioco maturo, per giocatore singolo, in terza persona” con una storia originale basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel. Le piattaforme e la data di rilascio non sono state annunciate. Lo sviluppo è appena iniziato.

“In onore del cinquantesimo anniversario di Blade , abbiamo trovato l’abbinamento perfetto per Daywalker in Arkane Lyon, uno studio di artisti senza compromessi che spingono continuamente i confini del game design e dell’innovazione”, ha affermato il vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games Bill Rosemann. in un comunicato stampa. “Oltre al loro talento pluripremiato, è la loro passione personale e la loro visione audace per il nostro iconoclasta metà umano e metà vampiro che rende questa collaborazione perfetta.”

Il director di Arkane Studios Lyon, Dinga Bakaba, ha aggiunto: “Da bambino di origini miste, ho sentito un legame speciale con Blade, un eroe con una doppia eredità. L’opportunità di dare la nostra interpretazione a questo personaggio è un mio sogno e una sfida che il nostro team abbraccia con passione. Non potremmo essere più felici di mettere i giocatori nei panni di Blade, mentre diventa il campione della mia città natale, Parigi, una puntata alla volta.